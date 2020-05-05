Матюиди и Ругани излечились от коронавируса
Футболисты «Ювентуса» защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди излечились от коронавируса, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Игроки сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты. Таким образом, Ругани и Матюиди больше не находятся на домашнем режиме самоизоляции и вскоре смогут приступить к тренировкам. При этом коронавирусом по-прежнему остаётся заражён аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.
«Ювентус», набрав в 26 матчах 63 очка, лидирует в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Также приостановлены все европейские чемпионаты, кроме первенства Беларуси.
Роналду прилетел в Турин. Ему предстоит двухнедельный карантин
Читайте также
- 5 мая 2020
-
19:31
-
19:20
-
19:07
-
18:59
-
18:57
-
18:42
-
18:35
-
18:28
-
18:20
-
17:55
-
17:54
-
17:44
-
17:39
-
17:20
-
17:15
-
16:58
-
16:56
-
16:34
-
16:19
-
16:13
-
16:06
-
15:41
-
15:33
-
15:13
-
15:01
-
14:37
-
14:32
-
14:18
-
14:14
-
14:04
-
13:51
-
13:51
-
13:18
-
13:07
-
12:56
Партнерский контент