Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

Футболисты «Ювентуса» защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди излечились от коронавируса, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Игроки сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты. Таким образом, Ругани и Матюиди больше не находятся на домашнем режиме самоизоляции и вскоре смогут приступить к тренировкам. При этом коронавирусом по-прежнему остаётся заражён аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.

«Ювентус», набрав в 26 матчах 63 очка, лидирует в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Также приостановлены все европейские чемпионаты, кроме первенства Беларуси.