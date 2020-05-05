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Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

Матюиди и Ругани излечились от коронавируса
Футбол / Италия 0

Футболисты «Ювентуса» защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди излечились от коронавируса, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Игроки сдали тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты. Таким образом, Ругани и Матюиди больше не находятся на домашнем режиме самоизоляции и вскоре смогут приступить к тренировкам. При этом коронавирусом по-прежнему остаётся заражён аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.

«Ювентус», набрав в 26 матчах 63 очка, лидирует в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Также приостановлены все европейские чемпионаты, кроме первенства Беларуси.

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