Уго Санчес: Бензема не убийца. «Реалу» нужен новый форвард вроде Роналду

Бывший нападающий «Реала» Уго Санчес выразил мнение, что мадридской команде нужен новый форвард.



«Конечно, «Реалу» нужен новый нападающий, нужен убийца. Такой, каким был Роналду, который на протяжении многих лет прекрасно выполнял эту функцию в клубе. Поэтому важно найти нового. Мне не нравится Бензема? С чего вы взяли? Это нападающий мирового класса, но он не убийца, не чистый форвард. Карим прекрасен как второй нападающий. Бензема прекрасно бы сработался с убийцей впереди него. Раньше мне нравился Гарри Кейн, но травмы затормозили его развитие как игрока. Левандовски уже возрастной футболист. Пока найти кого-то непросто», — приводит слова Санчеса AS.

Бензема перешёл в «Реал» летом 2009 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 35 млн. В составе клуба он принял участие в 501 матче, в которых стал автором 241 гола и 133 результативных передач.