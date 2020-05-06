Футболист сборной России Беляев повторил популярный фокус с собакой

Защитник тульского «Арсенала» и сборной России Максим Беляев в своём «инстаграме» опубликовал видео с собакой.



В ролике футболист повторяет популярный фокус. Обратив на себя внимание питомца, Беляев, стоя в дверном проёме, подбрасывает перед собой покрывало, а когда оно падает, его там уже нет. Собака не поняла, что произошло, и стала смотреть на место, где только что был хозяин, и на его жену, которая снимала всё на видео.



«Боимся, что после этого Винт нам больше не поверит. Прости дураков, Винчик», — написал Максим.

Видео доступно на «Чемпионате».

Беляев защищает цвета «Арсенала» с 2016 года, а ранее выступал за «Шинник», «Ростов», владимирское «Торпедо», брянское «Динамо» и «Локомотив». В сборную России вызывается с 2019 года.