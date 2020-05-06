Тимо Вернер отказал «Челси» и «Манчестер Юнайтед» ради перехода в «Ливерпуль»
Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер отклонил предложения двух английских клубов, сообщает Goal.com со ссылкой на Bild.
По информации источника, с представителями футболиста связались «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако Тимо отказался от переговоров, дав понять, что стремится перебраться в «Ливерпуль».
Ранее Вернер заявил, что предпочёл бы уехать за границу, чем перейти в «Баварию».
Вернер является воспитанником «Штутгарта», за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 21 гол (3 — с пенальти) и 7 результативных передач. В сборную Германии Тимо вызывается с 2017 года.
«Ливерпуль» предложил Тимо Вернеру контракт на 5 лет с зарплатой € 10 млн
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