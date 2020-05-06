Максим Ромащенко рассказал, как его однофамилец подорвал танк и взял в плен немцев

Бывший полузащитник московского «Динамо» Максим Ромащенко от имени своего однофамильца рассказал, как тот участвовал в Великой Отечественной войне.
«На фронте я оказался в начале 43-го. Мне было 24. Тяжёлый, страшный год. Тогда и представить не мог, что дойду почти до самого Берлина.
В районе Орла нам нужно было прорвать оборону противника. Я командир и со своим взводом бросаюсь в прорыв. Танки, пехота — всё смешалось. Идёт жестокий бой. Лично уничтожил семерых, а всего мы положили под сотню немцев. Сожгли два танка. Как жив остался — не помню.
В 44-м освобождали Беларусь. Однажды я остался в боевом охранении. Сторожим тыл от разведчиков врага. И тут нападают, пошли в рукопашную. Тяжко пришлось, ранили меня прилично. Но троих языков мы взяли.
Ещё под Минском дело было. Теперь уже самого послали с бойцами в разведку. Нас заметили. Я гранату в танк — нет танка. Взяли противника числом и умением. Пятерых в плен привели. За это дали мне орден Отечественной войны второй степени», — сказал экс-футболист.
Видео можно посмотреть на канале «Динамо» в YouTube.
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