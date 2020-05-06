Форвард «Анже» был задержан полицией за эксгибиционизм

Французская полиция задержала нападающего «Анже» Фарида Эль-Мелали за эксгибиционизм. Соседи 22-летнего алжирца вызвали правоохранителей, заметив его за мастурбацией, сообщает Le Parisien.

Происшествие случилось в ночь с 4 на 5 мая. Эль-Мелали находился во дворе своего дома в центре города и занимался мастурбацией, глядя на соседнее жилое здание.

Футболист признал свою вину и позже был выпущен на свободу. Вскоре его дело будет передано в суд. Скорее всего, Фариду придётся заплатить штраф.

Ранее Эль-Мелали уже арестовывали за аналогичные действия. По словам адвокатов форварда, их подзащитный думал, что соседи не видят его за процессом самоудовлетворения.

Интересно, что за несколько часов до инцидента Фарид продлил контракт с «Анже» до 2023 года.