На Дзюбу претендовали два московских клуба. «Спартак» отверг предложения

Агент Алексей Сафонов, ранее представлявший интересы нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, рассказал о несостоявшихся переходах игрока в московские клубы во времена ухода в аренду в «Томь» из «Спартака».
«Рассматривали ли другие варианты, кроме «Томи»? В московские клубы его не отпускали – не хотели конкурентов усиливать. А так «Динамо» хотело, «Москва». Вариантов было, по сути, два – «Амкар» или «Томь». Мы выбрали Томск. С Непомнящим нормальные отношения были.
Зарплату платил Томск. Приблизительно столько же, сколько в «Спартаке». Разве что играл он больше – поэтому премиальные и бонусы набегали. Но там не в деньгах дело было. Он правильный выбор сделал. Непомнящий такой тренер – с кем угодно договорится, к любому подход найдёт. А ещё Валера Климов на правах капитана над ним шефство взял. Подружились. Валера гораздо старше, у него в карьере таких историй, как у Дзюбы, тысяча была. Подсказывал, наставлял. И Дзюба заиграл – забивать стал, болельщики «Томи» его полюбили. Именно в Томске он показал, что является футболистом очень хорошего уровня», — сказал Сафонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.
Полное интервью с Алексеем Сафоновым читайте на «Чемпионате».
- 7 мая 2020
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