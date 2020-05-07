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«Кретины». Червиченко — о колкостях в адрес Федуна, заразившегося коронавирусом

«Кретины». Червиченко — о колкостях в адрес Федуна
«Кретины». Червиченко — о колкостях в адрес Федуна, заразившегося коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал госпитализацию владельца клуба Леонида Федуна с коронавирусом.

«Хочу пожелать Леониду Арнольдовичу только крепости организма и иммунитета, чтобы он переборол эту болезнь и для него это побыстрее закончилось, чтобы продолжалось только хорошее. Какие-то разногласия и разные взгляды на вещи не могут повлиять на пожелания подобного рода. Болельщики абсолютно всех команд должны пожелать ему здоровья. Леонид – человек, который искренне вкладывается в футбол, искренне отдаёт ему себя и деньги.

Если говорить в целом, коронавирус такая болезнь, что ей в равной степени переболеют почти все. Мы все должны сплотиться и относиться с сочувствием и пониманием. Очень жаль, что это цепляет всех.

Что касается едких комментариев болельщиков – кретины, другого слова нет. Только кретины могут проявлять свою едкость в подобной ситуации. Пока их не коснулась эта ситуация – ржут, а как только пришла к ним – верещат. Нормальный человек не должен шутить и использовать эту ситуацию для колкостей. Чтобы так поступать, нужно быть ниже плинтуса и быть субъектом, недостойным никакого уважения», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ефремов: желаю Федуну крепкого здоровья, коронавирус — это нехорошо
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