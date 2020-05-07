Форвард «Анже» Эль-Мелали извинился за публичную мастурбацию

Нападающий «Анже» Фарид Эль-Мелали в «Инстаграме» публично извинился за инцидент, после которого полиция задержала его за эксгибиционизм.

«Последние несколько дней были очень тяжёлыми – психологически и физически. Трудно справляться с критикой и осуждением. Я понимаю, что те, кто узнал об этом, не могут принять такое поведение. Я хочу извиниться перед своей семьёй, друзьями и фанатами моего дорогого «Анже», а также перед моими соотечественниками-алжирцами.



Всё, что произошло, повлияло на меня, но также сделало меня сильнее. Я лучше осознал ценности и принципы, которых должен придерживаться. Спасибо всем, кто поддержал меня в это трудное время», — приводит слова Эль-Мелали ESPN.

Французская полиция задержала Эль-Мелали за эксгибиционизм. Соседи 22-летнего алжирца вызвали правоохранителей, заметив его за мастурбацией. Футболист признал свою вину и позже был выпущен на свободу. Вскоре его дело будет передано в суд. Скорее всего, Фариду придётся заплатить штраф. За несколько часов до инцидента Фарид продлил контракт с «Анже» до 2023 года.



Ранее Эль-Мелали уже арестовывали за аналогичные действия. По словам адвокатов форварда, их подзащитный думал, что соседи не видят его за процессом самоудовлетворения.