Европейский инвестфонд рассматривает покупку доли в «Монако» у Рыболовлева

Число владельцев «Монако», который контролирует российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, может увеличиться.



Как сообщает Bloomberg, европейский инвестиционный фонд CVC Capital Partners в настоящее время рассматривает возможность покупки доли в клубе. Вероятность сделки не уточняется. Представитель семьи Рыболовлевых заявил, что переговоры о продаже доли в «Монако» не ведутся.



Отмечается, что планы CVC Capital Partners не ограничиваются монегасками. Компания также заинтересована в инвестициях в немецкий и итальянский футбол. В частности, она предложила финансовую помощь Немецкой футбольной лиге, а также ведёт переговоры о покупке доли в Серии А в размере 20% за более чем $ 2 млрд.

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