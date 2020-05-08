Г. Невилл: кто сейчас заплатит £ 80-100 млн за Погба?

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что у полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба мало шансов сменить команду в ближайшее трансферное окно.
«Весь сезон Погба держался в стороне от клуба. Его агент постоянно что-то говорил. А теперь, с учётом коронавируса и экономического кризиса в футболе, кто захочет заплатить за него £ 80-100 млн (€ 92-115 млн. — Прим. «Чемпионата»)? Какие клубы готовы платить ему огромную зарплату?
Возможно, Полю придётся остаться в «Юнайтед» ещё на 12-18 месяцев. Может быть, тогда он осознает, что у него есть шанс играть вместе с Фернандешем, Фредом, Мактоминаем, Магуайром, Ван-Биссакой, де Хеа, Рашфордом и Гринвудом», — приводит слова Невилла Sky Sports.
Контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года. Соглашение включает опцию, позволяющую клубу продлить сотрудничество с футболистом на один сезон.
- 8 мая 2020
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