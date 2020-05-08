Мбаппе: Бен-Йеддер тоже заслужил приз лучшему бомбардиру чемпионата Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, признанный лучшим бомбардиром французской Лиги 1 сезона-2019/2020, предложил разделить награду с форвардом «Монако» Виссамом Бен-Йеддером, который тоже забил 18 мячей.

«Спасибо всем за сообщения. Я думаю, что Виссам тоже заслуживает получить этот приз, чтобы отметили его заслуги в нынешнем сезоне, как это было в английской Премьер-лиге в прошлой кампании», — написал Мбаппе на своей странице в «Твиттере».

Килиан получил награду лучшему бомбардиру чемпионата Франции, поскольку забил все 18 голов с игры. Бен-Йеддер записал в свой актив 3 гола с пенальти.

Напомним, в связи с распоряжением французских властей сезон-2019/2020 Лиги 1 был завершен досрочно. Чемпионом турнира стал «Пари Сен-Жермен», занимавший на момент паузы первое место в таблице.