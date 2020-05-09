Никола Влашич — о сокращении зарплат: мы все должны нести бремя этой чрезвычайной ситуации

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о сокращении зарплат игрокам из-за паузы в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.
«У на на 60% меньше дохода, пока мы находимся дома. Наша зарплата будет на 30% ниже, когда мы начнём тренироваться, а после первого матча мы вернёмся к 100% зарплаты. Мы все должны нести бремя этой чрезвычайной ситуации, это нормально», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.
Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 276 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,3 млн человек.
В сезоне-2019/2020 Влашич принял участие в 22 матчах чемпионата России, в которых забил 7 голов (2 – с пенальти) и отдал 4 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.
- 9 мая 2020
-
14:54
-
14:47
-
14:31
-
14:20
-
14:01
-
13:42
-
13:26
-
13:15
-
12:57
-
12:55
-
12:31
-
12:26
-
12:25
-
12:07
-
11:44
-
11:26
-
11:09
-
10:58
-
10:40
-
10:37
-
10:29
-
10:26
-
10:04
-
09:58
-
09:45
-
09:44
-
09:35
-
09:19
-
07:09
-
06:39
-
06:15
-
05:56
-
05:32
-
04:56
-
04:33