Никола Влашич — о сокращении зарплат: мы все должны нести бремя этой чрезвычайной ситуации

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о сокращении зарплат игрокам из-за паузы в сезоне, вызванной пандемией коронавируса.



«У на на 60% меньше дохода, пока мы находимся дома. Наша зарплата будет на 30% ниже, когда мы начнём тренироваться, а после первого матча мы вернёмся к 100% зарплаты. Мы все должны нести бремя этой чрезвычайной ситуации, это нормально», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.



Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 276 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,3 млн человек.

В сезоне-2019/2020 Влашич принял участие в 22 матчах чемпионата России, в которых забил 7 голов (2 – с пенальти) и отдал 4 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.