«Реал» и «Барселона» могут сократить зарплаты игрокам на 30% в сезоне-2020/2021

«Реал» и «Барселона» планируют принять меры для стабилизации финансового состояния, сообщает AS.



По информации источника, оба клуба рассматривают возможность сокращения зарплат футболистам на 30% в сезоне-2020/2021. Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен снизить зарплатную ведомость на € 230 млн. Таким образом, снижение окладов на 30% поможет достичь требуемой суммы.



Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. На время паузы зарплаты игрокам «Барселоны» были снижены на 70%, а футболистам «Реала» — от 10 до 20%.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 280 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн человек.