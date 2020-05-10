Орлов: за что «Локомотив» будет снимать Сёмина? Ну что это такое? Это неприлично

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с возможной отставкой главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.

«Решение расстаться с Сёминым неправильное. Если столько недовольных болельщиков, то что здесь правильного? Клуб и болельщики — это же единое целое. Зачем вообще эту тему подняли? Это делается не так, всё некрасиво. Я даже не хочу говорить о профессионализме Сёмина, который сделал „Локомотив“ чемпионом несколько раз. Причём сейчас команда на втором месте, в Лиге чемпионов! Они за что его снимать будут? Ну что это такое? Это неприлично.



Хотя Мещеряков говорит, что не хотят снимать. Может, это фейк. Кикнадзе? Он выполняет приказы Мещерякова. Это несамостоятельная личность. Генеральный директор поставлен на зарплату и просто исполняет волю председателя совета директоров. Он сам говорит, что будут рассматриваться кандидатуры, в том числе Юрия Палыча», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Экс-наставник «Партизана» Марко Николич может сменить Сёмина на посту главного тренера «Локомотива». Контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона. 72-летний специалист возглавляет команду с 2016 года. Ранее он тренировал «железнодорожников» в периоды с 2009 по 2010 год, с 1992-го по 2005-й и с 1986-го по 1990-й.