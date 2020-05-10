Мусаев: «Краснодар» выступает за то, чтобы чемпионат России доиграли

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил мнение, что чемпионат России нужно доиграть. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.



«Мы скучаем по футболу, с нетерпением ждём возможности вернуться. «Краснодар» выступает за то, чтобы сезон доиграли. Это даст возможность народу почувствовать то, что всё будет хорошо. Каждому футболисту выдали задание, их выполнение строго контролируется. Пять футболистов находятся вне территории России. Сейчас игроки будут сдавать повторный тест на вирус, после чего мы будем ожидать окончательного решения РПЛ по текущему сезону. Некоторые ребята приезжают и тренируются на базе сами. Надеюсь, что трёх недель хватит, чтобы подготовить команду к официальным играм. Мне надо сдать экзамены на категорию Pro, чтобы я уже мог без проблем работать главным тренером в клубе из элиты. Положительно настраиваюсь на оставшиеся матчи, но понимаю, что решение о возобновлении сезона во многом будет принято исходя из позиции врачей.

18 команд в РПЛ? Я не против, так как поддерживаю большее количество матчей. Если кто-то из футболистов будет против того, чтобы играть, я не буду ставить его на поле. Буду уважать его решение", — сказал Мусаев в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».