Владислав Радимов поздравил «Сарагосу» с победой в Кубке Кубков

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором поздравил испанскую «Сарагосу» с 25-летием победы в финале Кубка обладателей кубков. В том матче испанцы обыграли лондонский «Арсенал».

«10 мая 1995 года. Париж. Парк де Пренс. Финал Кубка кубков УЕФА 1995. „Сарагоса“ — »Арсенал" (Лондон). Основное время заканчивается со счетом 1:1. На трибунах — жара. Дополнительное время. Счёт прежний. Кажется, серия пенальти неминуема. И вот… На 120-й минуте Найими дальним ударом забивает в ворота «Арсенала»! Фантастический гол, подаривший праздник для всей «Сарагосы»! А представляете, каково было мне, придя в эту победную «Сарагосу» через год? К этим великим мастерам футбола? К моему удивлению, чемпионы приняли меня как родного. Вспоминаю жизнь в Сарагосе с гордостью, радостью и теплом. Ещё бы — играл в Ла Лиге, жил в очень красивом городе (любителям сравнений — нет, с Питером не сравниваю), там же дочка родилась. Короче, нужно отсечь все ненужное и никогда не бояться! А с товарищами по «Сарагосе» до сих пор общаюсь! Друзья, вы — настоящие люди, а это дороже титулов! С двадцатипятилетием победы, друзья! Спасибо за прекрасное время !!!" — написал Радимов.

Владислав Радимов выступал за «Сарагосу» с 1996 по 2000 год.