«Реал» и «Манчестер Сити» вступили в борьбу за Кингсли Комана
Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» интересуются французским полузащитником мюнхенской «Баварии» Кингсли Команом, утверждает Fussball News со ссылкой на Sky.
По данным источника, «Королевский клуб» и «горожане» могут приобрести футболиста в ближайшее трансферное окно. Коман может сам принять решение сменить клуб, если «Бавария» купит нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане.
Коман перешёл в «Баварию» летом 2015 года из «Ювентуса» на правах аренды за € 7 млн. Спустя два года немецкий клуб выкупил трансфер форварда за € 21 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Германии (11 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал одну результативную передачу.
«Бавария» оштрафует Кингсли Комана. Игрок приехал на тренировку на McLaren, а не на Audi
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