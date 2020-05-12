Экс-игрок «Ювентуса» — о словах Кьеллини: Мело тоже часто действовал мне на нервы

Бывший футболист «Ювентуса», а ныне главный тренер «Пескары» Никола Легротталье поделился мыслями о ситуации с защитником бьянконери Джорджо Кьеллини, который раскритиковал экс-одноклубника Фелипе Мело и бывшего партнёра по сборной Италии Марио Балотелли.



«Вся эта шумиха была неизбежна. С другой стороны Балотелли и Мело отреагировали нормально, учитывая оскорбительный характер комментариев в их адрес. На месте Джорджо я бы рассказал о плохом поведении некоторых игроков в раздевалке более обобщённо, не переходя на личности. Кьеллини привёл в пример ситуации, которые раздражали не только его. Возможно, он мог избежать оскорблений.



Мело знает, где поступил неправильно и не поставил команду на первое место. То же самое относится и к Балотелли. Однако в жизни ты пожинаешь то, что посеешь, и бразилец тоже часто действовал мне на нервы», — цитирует Легротталье Football Italia со ссылкой на CalcioToday.

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