Гжегож Крыховяк опубликовал фото своей девушки в пиджаке на голое тело

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился фотографией своей девушки французской модели Селии Жаунет в пиджаке на голое тело.
«Для женщин», — написал Крыховяк в своём «инстаграме».
Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. В московский клуб он перешёл из французского «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. Через год «железнодорожники» выкупили хавбека за € 12 млн. В составе «Локомотива» Крыховяк стал обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил семь жёлтых карточек. В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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