Вадим Евсеев дошёл до буквы Э в своём футбольном алфавите

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести футбольный алфавит. В этот раз он рассказал о букве Э.
«Э в моём словаре — это экипировка. Футбольное обмундирование. Сталкивался с многими фирмами за карьеру. Почти вся форма была добротная, качественная. Но, конечно, они отличаются. Время разное, бренды разные, требования разные.
Первое сильное впечатление произвёл adidas. В 90-х это был знак качества, гарантия, что будет комфортно. Потом в лидеры футбольного рынка вырвался Nike. Затем в Россию стали приходить другие производители, выбор стал шире.
«Уфу» одевает Joma. Знал эту компанию ещё по Перми, но у «Амкара» не было эксклюзивной формы, как сейчас у «Уфы». Они и цветом попали в точку — фиолетовый смотрится очень красиво. Да и мало у кого в стране из клубов есть отдельная линия от производителя спортивной экипировки.
Форма не только красивая, но и удобная. Не линяет, не рвётся после стирки. Надевать её приятно, иногда ловишь себя на мысли, что нравится, как сидит одежда, как выглядит, хотя уже успел к ней привыкнуть.», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
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