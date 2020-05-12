Евсеев: скорее всего, навестить любимые места не получится. Европа границы не открывает

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в «Инстаграме» оценил перспективы отдохнуть предстоящим летом в Европе.

«Смотрю прошлогодние фотографии и не понимаю, будет ли в этом году у нас с Таней совместный отпуск. И если даже будет, то, скорее всего, навестить многие любимые места летом не получится: Европа границы пока не открывает.

Но зато есть рыбалка, есть леса с ягодами-грибами. Русская природа удивительна. Восстанавливает. Радует. Завораживает. В том году Таня поймала щуку. Столько было восторга. У неё. Я ходил на сома. Поймал. Был сдержан», — написал Евсеев.

Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».

Ранее Евсеев рассказал об использовании метода кнута и пряника в тренерской работе.