Юрий Сёмин отреагировал на информацию о скорой отставке с поста наставника «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию, что в ближайшие дни клуб объявит о его отставке.
«С этими вопросами не ко мне, а к генеральному директору (Василию Кикнадзе. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что 14 или 15 мая «Локомотив» официально объявит, что контракт с 73-летним специалистом не будет продлён. По его информации, в эти же сроки на должность наставника «железнодорожников» будет назначен Марко Николич.
Сёмин тренирует «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял его трижды (1986 — 1990, 1992 — 2005, 2009 — 2010). Он работал также в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи», национальной команде России и олимпийской сборной Новой Зеландии.
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