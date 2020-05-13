«Барселона» рассматривает Де Шильо в качестве замены Семеду
«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Маттиа Де Шильо, утверждает Marca.
По данным источника, каталонский клуб может приобрести футболиста за € 10 млн. В составе «Барселоны» итальянец может стать заменой португальскому защитнику Нелсону Семеду, который отказался продлевать контракт с клубом.
Де Шильо перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (пять — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. На счету игрока также два матча в Лиге чемпионов. В настоящее время турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
«Барселона» работает над трёхсторонним трансфером с «Манчестер Сити» и «Интером»
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