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«Барселона» рассматривает Де Шильо в качестве замены Семеду

«Барселона» рассматривает Де Шильо в качестве замены Семеду
Футбол / Испания 0

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Маттиа Де Шильо, утверждает Marca.

По данным источника, каталонский клуб может приобрести футболиста за € 10 млн. В составе «Барселоны» итальянец может стать заменой португальскому защитнику Нелсону Семеду, который отказался продлевать контракт с клубом.

Де Шильо перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (пять — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. На счету игрока также два матча в Лиге чемпионов. В настоящее время турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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