Рейна может стать игроком «ПСЖ»
Испанский вратарь итальянского «Милана» Пепе Рейна может стать игроком французского «Пари Сен-Жермен», сообщает Footmercato.
37-летний голкипер готов стать вторым номером «ПСЖ», подменяя Кейлора Наваса в случае необходимости. «Милан» же готов расстаться с Рейной, чтобы не платить ему € 3 млн в год. С января 2020 года Рейна на правах аренды выступает за английскую «Астон Виллу». В текущем розыгрыше АПЛ, прерванном из-за пандемии коронавируса, Рейна провёл за бирмингемцев шесть матчей, в которых пропустил 13 мячей.
Ранее Рейна выступал за «Барселону», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи» и «Баварию». Также Рейна — чемпион мира и дважды чемпион Европы в составе сборной Испании. На всех этих турнирах он был запасным вратарём команды.
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