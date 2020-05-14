«Локомотив» предложил Сёмину должность в структуре клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что бывшему главному тренеру «железнодорожников» Юрию Сёмину предложена должность в структуре клуба.
«Мы все надеемся, что наше сотрудничество и сотрудничество клуба и компании „РЖД“ с Юрием Павловичем продолжится. Мы предложили Юрию Павловичу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почётного главного тренера с соответствующей заработной платой и социальным пакетом. Мы ему предложили и рассчитываем на то, что он согласится назвать клубную академию его именем. То есть «Академия ФК “Локомотив» им. Юрия Павловича Сёмина". Мы бы хотели, чтоб Юрий Павлович фактически стал амбассадором в тех детских и юношеских проектах, которые проводит клуб совместно с РФСО «Локомотив» и «РЖД». Это целый ряд наших региональных проектов, это один из крупнейших в стране детских проектов «Локобол», который мы предполагаем и дальше развивать", — приводят слова Мещерякова РИА «Новости».
- 14 мая 2020
-
18:15
-
18:07
-
18:05
-
17:51
-
17:49
-
17:36
-
17:35
-
17:27
-
17:24
-
17:19
-
17:16
-
17:11
-
17:09
-
16:57
-
16:56
-
16:51
-
16:49
-
16:40
-
16:38
-
16:32
-
16:03
-
16:00
-
15:54
-
15:32
-
15:27
-
15:08
-
14:57
-
14:48
-
14:47
-
14:38
-
14:21
-
14:11
-
13:58
-
13:55
-
13:31