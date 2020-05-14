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«Локомотив» предложил Сёмину должность в структуре клуба

«Локомотив» предложил Сёмину должность в структуре клуба
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что бывшему главному тренеру «железнодорожников» Юрию Сёмину предложена должность в структуре клуба.

«Мы все надеемся, что наше сотрудничество и сотрудничество клуба и компании „РЖД“ с Юрием Павловичем продолжится. Мы предложили Юрию Павловичу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почётного главного тренера с соответствующей заработной платой и социальным пакетом. Мы ему предложили и рассчитываем на то, что он согласится назвать клубную академию его именем. То есть «Академия ФК “Локомотив» им. Юрия Павловича Сёмина". Мы бы хотели, чтоб Юрий Павлович фактически стал амбассадором в тех детских и юношеских проектах, которые проводит клуб совместно с РФСО «Локомотив» и «РЖД». Это целый ряд наших региональных проектов, это один из крупнейших в стране детских проектов «Локобол», который мы предполагаем и дальше развивать", — приводят слова Мещерякова РИА «Новости».

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