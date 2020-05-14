Булыкин: наверное, были задачи, с которыми Сёмин не справился

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера «железнодорожников».

«Переживаю из-за отставки Сёмина, но раз контракт с ним не продлили, то причины были существенными. Наверное, были задачи, с которыми Юрий Павлович не справился. Но об этом надо спросить у совета директоров, они знают больше.



Впереди клуб ждёт новый вызов, посмотрим, как «Локомотив» с этим справится», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял её трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.