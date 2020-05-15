Экс-форвард «Арсенала» Никлас Бендтнер с 19 лет проиграл в покер £ 6 млн

Бывший нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер на собственном реалити-шоу в Дании признался, что имел проблемы с игровой зависимостью в покер.
«В своей жизни я много играл в покер. Я играю в покер с 19 лет. Трудно даже подсчитать, сколько денег я проиграл, но это примерно £ 6 млн. Азартные игры, веселье, неприятности. Но я бы не сказал, что у меня вообще были проблемы с игровой зависимостью. Я всегда мог себя контролировать.
Однако в прошлом я играл в серьёзные игры. Однажды ночью в Лондоне ситуация вышла из-под контроля, и всё могло закончиться очень плохо. В итоге всё оказалось не так плачевно и я смог это пережить. Однако тогда игры с высокими ставками для меня закончились. Я решил играть на гораздо меньшие суммы», — приводит слова Бендтнера The Sun.
Родившийся в Копенгагене Бендтнер известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», туринский «Ювентус» и «Вольфсбург». Также Бендтнер выступал в составе национальной команды Дании с 2006 по 2018 год. Последним клубом 32-летнего датского форварда был «Копенгаген». В настоящий момент Бендтнер находится в статусе свободного агента.
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