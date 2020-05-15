Кириченко: после ухода из «Локомотива» Сёмин будет востребован

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко выразил уверенность, что уволенный из «Локомотива» Юрий Сёмин не останется без работы.



«Этот этап работы Юрия Павловича в «Локомотиве» можно оценить как очень удачный. До его прихода «железнодорожники» давно не имели значительных успехов. Сёмин — очень опытный тренер, который даёт результат. Думаю, после ухода из «Локомотива» он будет востребован», — приводят слова Кириченко «Известия».



Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. Он также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

«Локомотив» объявил об уходе Юрия Сёмина