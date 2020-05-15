Кобелев: Дзюба и Джикия — сильнейшие российские футболисты в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев назвал лучших российских игроков в чемпионате страны.

«Сильнейший российский футболист в РПЛ? В первую очередь я бы назвал Артёма Дзюбу. Всё-таки мы видим, что он уже который год мощно играет. Также я ещё бы отметил Георгия Джикию, которого я считаю одним из лучших защитников в России.



Кто третий? Что-то навскидку не могу назвать. В «Локомотиве» Миранчуки, но играют нестабильно. «Динамо» строится пока. В ЦСКА опять же молодёжи много. Тот же Чалов в этом сезоне неважно выступает. Может быть, Ионова ещё можно назвать в «Ростове» и форварда Соболева по первой части чемпионата. Но и им не хватает стабильности. Также, если бы чемпионат продолжался, возможно, Кокорин бы вышел на свой уровень», — приводит слова Кобелева телекомпания «Новый век».