Кобелев: Дзюба и Джикия — сильнейшие российские футболисты в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев назвал лучших российских игроков в чемпионате страны.
«Сильнейший российский футболист в РПЛ? В первую очередь я бы назвал Артёма Дзюбу. Всё-таки мы видим, что он уже который год мощно играет. Также я ещё бы отметил Георгия Джикию, которого я считаю одним из лучших защитников в России.
Кто третий? Что-то навскидку не могу назвать. В «Локомотиве» Миранчуки, но играют нестабильно. «Динамо» строится пока. В ЦСКА опять же молодёжи много. Тот же Чалов в этом сезоне неважно выступает. Может быть, Ионова ещё можно назвать в «Ростове» и форварда Соболева по первой части чемпионата. Но и им не хватает стабильности. Также, если бы чемпионат продолжался, возможно, Кокорин бы вышел на свой уровень», — приводит слова Кобелева телекомпания «Новый век».
- 15 мая 2020
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