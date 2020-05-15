Юрий Газзаев прокомментировал интерес «Динамо» к двум футболистам «Енисея»

Юрий Газзаев, который в ближайшее время покинет пост главного тренера красноярского «Енисея», прокомментировал интерес московского «Динамо» к 19-летним Матвею Ужгину и Никите Раздорских. Оба футболиста дебютировали за «Енисей» в 2019 году. «Динамо» хочет подписать игроков как свободных агентов, так как летом истекают их контракты с красноярским клубом.
«Если говорить о ребятах Ужгине и Раздорских, то ещё зимой я говорил, что этих ребят надо переподписать зимой, чтобы не было сложностей. Они талантливые. Мы немного запоздали с тем, чтобы переподписать их. Очень хорошие ребята — есть потенциал, порядочные люди. Неправильно, когда заканчивается контракт у тех футболистов, в которых вы видите перспективу», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Андреем Панковым.
- 15 мая 2020
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