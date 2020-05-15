Президент «Марселя» сообщил, что клуб не планирует расставаться с Виллаш-Боашем

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро отметил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером Андре Виллаш-Боашем.



Ранее сообщалось, что Виллаш-Боаш может покинуть французскую команду из-за ухода спортивного директора клуба Андони Субисарреты, о котором стало известно вечером в четверг. Ранее португалец заявлял, что его будущее тесно связано с будущим Субисарреты.



«Андре Виллаш-Боаш — это тот человек, которого мы хотим видеть на посту главного тренера клуба ещё много лет», — приводит слова Эйро RMC.



Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Лиги 1 был завершён досрочно. В чемпионате Франции сыграно 28 туров. Чемпионом признан «ПСЖ», «Марсель» занял второе место и выступит в Лиге чемпионов.

Виллаш-Боаш может покинуть «Марсель» из-за ухода Субисарреты