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Президент «Марселя» сообщил, что клуб не планирует расставаться с Виллаш-Боашем

Президент «Марселя» сообщил, что клуб не планирует расставаться с Виллаш-Боашем
Футбол / Франция 0

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро отметил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером Андре Виллаш-Боашем.

Ранее сообщалось, что Виллаш-Боаш может покинуть французскую команду из-за ухода спортивного директора клуба Андони Субисарреты, о котором стало известно вечером в четверг. Ранее португалец заявлял, что его будущее тесно связано с будущим Субисарреты.

«Андре Виллаш-Боаш — это тот человек, которого мы хотим видеть на посту главного тренера клуба ещё много лет», — приводит слова Эйро RMC.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Лиги 1 был завершён досрочно. В чемпионате Франции сыграно 28 туров. Чемпионом признан «ПСЖ», «Марсель» занял второе место и выступит в Лиге чемпионов.

Виллаш-Боаш может покинуть «Марсель» из-за ухода Субисарреты
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