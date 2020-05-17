Жена украинского игрока Морозюка показала зажигательный танец с глубоким декольте. Видео

Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка, выступающего за турецкий «Ризеспор», исполнила зажигательный танец возле машины.

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32-летний Морозюк, выступающий на позиции крайнего защитника, является воспитанником украинского «Львова» и провёл большую часть карьеры на родине, сменив там семь клубов. Зимой 2019 года перешёл на правах аренды в турецкий «Ризеспор», а уже летом присоединился к ним на постоянной основе в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Морозюк провёл 5 встреч в турецкой Суперлиге.

За сборную Украины Морозюк дебютировал в ноябре 2010 года и с тех пор провёл за неё 13 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.