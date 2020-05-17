«Ювентус» проявляет интерес к 18-летнему вингеру «Ботафого»

Туринский «Ювентус» интересуется 18-летним вингером бразильского «Ботафого» Луисом Энрике, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере».

По данным источника, помимо «Ювентуса» в услугах футболиста заинтересованы «Вулверхэмптон» и «Бенфика», однако благодаря хорошим отношениям с «Ботафого» главным претендентом на игрока остаётся туринский клуб.

В нынешнем сезоне Энрике провёл 2 матча в чемпионате Бразилии, стал автором одной результативной передачи. В 2019 году «Ботафого» занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата Бразиии, набрав 43 очка.

«Ювентус», набрав 63 очка в 26 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, приостановленного из-за пандемии коронавируса.