Сергей Семак поддержал введение 5 замен в оставшихся матчах сезона РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал введение возможности делать пять замен в матчах возобновляемого сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я за 5 замен — это позволит плавно подойти к сезону, давая возможность отдыхать игрокам, которые будут хуже себя чувствовать функционально. Хорошая идея по поводу пяти замен была у англичан — три временных отрезка, чтобы сделать замены, из них две двойные, одна одинарная, чтобы сохранялась динамика игры и время не затягивалось, потому что при пяти заменах, если ни одна команда не использует замены, а потом в конце начнёт их делать, каждая будет занимать по две-три минуты. И футболом это назвать будет сложно.



Было три замены, когда мы могли заявлять 18 игроков, теперь можем 22, а количество замен осталось прежним — три. С одной стороны, хорошо — можно практически любую позицию дублировать. С другой — нет ничего плохого, чтобы выпустить больше игроков. Хотя не думаю, что такой опыт перенесётся на следующий сезон. Это связано с отсутствием подготовки к этой части сезона», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита» со ссылкой на прямой эфир «Матч ТВ» в «Инстаграме».