Болельщики «Алании» просят РФС допустить клуб до участия в ФНЛ

Болельщики «Алании» опубликовали обращение к РФС с просьбой допустить команду до участия в ФНЛ в сезоне-2020/2021.



«Мы, болельщики футбольного клуба «Алания» Владикавказ, обращаемся к вам с просьбой допустить нашу команду до участия в первенстве ФНЛ сезона-2020/2021.



До остановки первенства ПФЛ «Алания» шла на втором месте с четырёхочковым отставанием от лидера — астраханского «Волгаря». При этом победная серия нашей команды составляет 14 матчей. На данный момент ни у кого в мире профессионального футбола нет столь длинной победной серии.



С «Волгарём» мы за сезон встречались дважды и оба раза громили соперника (4:1 и 3:0). Остановка сезона произошла прямо перед игрой второго круга, в которой должны были встретиться лидеры группы Юг. Считаем, что если бы сезон был доигран, у нашей команды были бы отличные шансы выйти на первое место в турнирной таблице.



«Алания» — самая посещаемая команда ПФЛ с огромным отрывом. В ФНЛ с нынешними показателями посещаемости мы тоже были бы в лидерах. Можно не сомневаться, что в дивизионе выше болельщиков на трибунах станет еще больше. «Алания» — частный клуб. Его владельцы – известные в стране предприниматели, чей бизнес не пострадал от мировой пандемии коронавируса. Насколько нам известно, в клубе стабильно выплачивается заработная плата и нет проблем с финансами. Увеличение числа частных самодостаточных клубов в ФНЛ пойдёт лиге только на пользу», — говорится в обращении, опубликованном в сообществе болельщиков «Алании» во «ВКонтакте».

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