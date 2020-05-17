Два фаната смотрели матч «Баварии» с 12-метрового дерева

Болельщики в Берлине смотрели матч 26-го тура Бундеслиги «Унион» – «Бавария» вживую, несмотря на то, что встреча проходила без зрителей.

Два фаната залезли на 12-метровое дерево возле стадиона «Униона», сообщает Bild. Какое-то время они смотрели футбол, но в итоге их заметили полицейские, которые заставили мужчин спуститься. Болельщики избежали наказания, их лишь вывели за пределы территории спортивного комплекса.

В матче 26-го тура чемпионата Германии берлинский «Унион» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В конце первого тайма, на 40-й минуте, главный арбитр встречи Бастиан Данкерт назначил пенальти в ворота «Униона», который успешно реализовал польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На 80-й минуте преимущество гостей в счёте укрепил французский защитник Бенжамен Павар, забивший гол после передачи немецкого защитника Йозуа Киммиха.