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Форвард «Челси» Хадсон-Одои задержан за нарушение карантина после встречи с моделью

Форвард «Челси» Хадсон-Одои задержан за нарушение карантина после встречи с моделью
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои был задержан правоохранительными органы за нарушение карантина, сообщает The Sun.

Футболист в своём пентхаусе встречался с моделью, с которой он познакомился в интернете. Арест произошел рано утром в воскресенье после того, как девушка вызвала скорую помощь и полицию. Модель была доставлена в больницу, а спортсмен был задержан на месте происшествия. В статье не сообщается, почему девушке стало плохо, и ей пришлось обратиться в экстренные службы.

По словам соседей футболиста, девушка модельной внешности с чемоданом Louis Vuitton приехала к нему домой около 8 часов вечера в субботу. До этого, по информации издания, она присылала Хадсону-Одои непристойные фото в нижнем белье.

Ранее Каллум Хадсон-Одои полностью излечился от коронавируса. 12 марта тест игрока на COVID-19 дал положительный результат.

Форвард «Челси» Хадсон-Одои полностью излечился от коронавируса
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