«Уфа» провела первую тренировку после паузы
«Уфа» в своём «твиттере» сообщила о возобновлении тренировок главной команды.
«Уфа» провела первую тренировку в Аше. Солнечная погода, чистый воздух, прекрасное поле – залог хорошей тренировки! У парней очень много работы впереди, и самое главное, что все занимаются с огромным оптимизмом и отличным настроением!» — говорится в сообщении.
«Уфа» в настоящее время занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах подопечные Вадима Евсеева одержали шесть побед, девять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.
Ранее было объявлено, что нынешний розыгрыш чемпионата России, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлён 21 июня. При этом сезон в ФНЛ и ПФЛ был досрочно завершён.
В «Уфе» не выявлено заразившихся коронавирусом
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