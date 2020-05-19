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«Уфа» провела первую тренировку после паузы

«Уфа» провела первую тренировку после паузы
Футбол / РПЛ 0

«Уфа» в своём «твиттере» сообщила о возобновлении тренировок главной команды.

«Уфа» провела первую тренировку в Аше. Солнечная погода, чистый воздух, прекрасное поле – залог хорошей тренировки! У парней очень много работы впереди, и самое главное, что все занимаются с огромным оптимизмом и отличным настроением!» — говорится в сообщении.

«Уфа» в настоящее время занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах подопечные Вадима Евсеева одержали шесть побед, девять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

Ранее было объявлено, что нынешний розыгрыш чемпионата России, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлён 21 июня. При этом сезон в ФНЛ и ПФЛ был досрочно завершён.

В «Уфе» не выявлено заразившихся коронавирусом
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