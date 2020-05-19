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Шевченко вошёл в сборную Серии А из игроков из стран Восточной Европы от Football Italia

Шевченко вошёл в сборную Серии А из игроков из стран Восточной Европы от Football Italia
Футбол / Италия 0

Портал Football Italia составил символическую сборную Серии А из футболистов стран Восточной Европы. В состав вошли двое представителей стран бывшего СССР — грузин Кахабер Каладзе и украинец Андрей Шевченко.

Полностью сборная от Football Italia выглядит так:

вратарь Самир Ханданович (Словения — «Удинезе», «Интер»);

защитники Кахабер Каладзе (Грузия — «Милан», «Дженоа»), Кристиан Киву (Румыния — «Рома», «Интер»), Синиша Михайлович (Югославия/Сербия — «Рома», «Сампдория», «Лацио», «Интер»);

полузащитники Звонимир Бобан (Югославия/Хорватия — «Милан»), Деян Станкович (Югославия/Сербия — «Лацио», «Интер»), Владимир Югович (Югославия/Сербия — «Сампдория», «Ювентус», «Лацио», «Интер»), Павел Недвед (Чехия — «Лацио», «Ювентус»), Деян Савичевич (Югославия/Черногория — «Милан»), Збигнев Бонек (Польша — «Ювентус», «Рома»);

нападающий Андрей Шевченко (Украина — «Милан»).

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