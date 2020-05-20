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Президент УЕФА: почему бы не подумать, что мир станет лучше после этого вируса?

Президент УЕФА: почему бы не подумать, что мир станет лучше после этого вируса?
Футбол 0

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможных изменениях в футболе из-за пандемии коронавируса.

«Я не думаю, что что-то изменится навсегда. Это новый опыт, и когда мы избавимся от этого кровавого вируса, всё вернётся на круги своя. Футбол не изменился после Второй мировой войны или Первой мировой войны, и он также не изменится из-за вируса. Люди много раз говорили, что мир не будет таким после коронавируса. Это может быть правдой, но моя точка зрения такова: почему бы не подумать, что мир станет лучше после этого вируса? Почему бы не подумать, что мы будем умнее, или наконец понять, насколько мы хрупки, насколько мы незащищены перед природой? Таким образом, всегда есть уроки, которые нужно извлечь», — приводит слова Чеферина The Guardian.

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