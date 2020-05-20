«Бавария» объявила о продлении контракта с Мануэлем Нойером

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер останется в команде на ближайшие несколько лет.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 34-летним футболистом был продлён до лета 2023 года. Таким образом, к моменту истечения нового соглашения Мануэлю будет 37 лет.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров между Нойером и «Баварией» возникли разногласия. В частности, появлялась информация, что голкипер хотел более долгосрочного контракта и настаивал на более выгодных финансовых условиях, чем клуб был готов ему предложить.
Нойер перешёл в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году. В составе мюнхенского клуба он семь раз выиграл чемпионат Германии, четыре раза — Кубок страны, трижды — Суперкубок. Кроме того, в 2013 году Нойер в составе «Баварии» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
- 20 мая 2020
-
17:33
-
17:11
-
17:11
-
17:00
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:34
-
16:33
-
16:26
-
16:24
-
16:15
-
16:09
-
15:52
-
15:38
-
15:06
-
15:03
-
14:23
-
14:16
-
13:56
-
13:48
-
13:19
-
13:12
-
13:01
-
12:50
-
12:20
-
12:05
-
11:52
-
11:28
-
11:16
-
11:06
-
10:53
-
10:51
-
10:25
-
10:24