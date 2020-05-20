«Бавария» объявила о продлении контракта с Мануэлем Нойером

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер останется в команде на ближайшие несколько лет.



Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 34-летним футболистом был продлён до лета 2023 года. Таким образом, к моменту истечения нового соглашения Мануэлю будет 37 лет.



Ранее сообщалось, что в ходе переговоров между Нойером и «Баварией» возникли разногласия. В частности, появлялась информация, что голкипер хотел более долгосрочного контракта и настаивал на более выгодных финансовых условиях, чем клуб был готов ему предложить.



Нойер перешёл в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году. В составе мюнхенского клуба он семь раз выиграл чемпионат Германии, четыре раза — Кубок страны, трижды — Суперкубок. Кроме того, в 2013 году Нойер в составе «Баварии» стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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