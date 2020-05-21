Дмитрий Кириченко: не думаю, что для футболистов коронавирус опасен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал ситуацию с обнаружением коронавируса у футболистов из клубов Российской Премьер-Лиги.

«Не назвал бы сложившуюся ситуацию критичной. Всё же коронавируса больше следует бояться людям с ослабленным иммунитетом, пенсионерам. А профессиональные спортсмены — ребята крепкие и закалённые. Не думаю, что для них эта болезнь опасна. Другое дело, что футболисты контактируют с членами своих семей и другими людьми. Поэтому с точки зрения безопасности сезон следовало завершить либо сделать паузу на несколько месяцев, пока вирус окончательно не утихнет», — приводит слова Кириченко «RT на русском».

Чемпионат России был приостановлен в марте, после 22-го тура. Сезон РПЛ возобновится 21 июня.