Дмитрий Кириченко: не думаю, что для футболистов коронавирус опасен
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал ситуацию с обнаружением коронавируса у футболистов из клубов Российской Премьер-Лиги.
«Не назвал бы сложившуюся ситуацию критичной. Всё же коронавируса больше следует бояться людям с ослабленным иммунитетом, пенсионерам. А профессиональные спортсмены — ребята крепкие и закалённые. Не думаю, что для них эта болезнь опасна. Другое дело, что футболисты контактируют с членами своих семей и другими людьми. Поэтому с точки зрения безопасности сезон следовало завершить либо сделать паузу на несколько месяцев, пока вирус окончательно не утихнет», — приводит слова Кириченко «RT на русском».
Чемпионат России был приостановлен в марте, после 22-го тура. Сезон РПЛ возобновится 21 июня.
У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
- 21 мая 2020
-
13:21
-
12:53
-
12:46
-
12:29
-
12:21
-
11:58
-
11:51
-
11:42
-
11:24
-
10:58
-
10:58
-
10:41
-
10:30
-
10:19
-
09:40
-
09:37
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
08:33
-
08:30
-
07:41
-
06:27
-
05:51
-
05:28
-
04:55
-
04:40
-
04:17
-
03:51
-
03:01
-
02:50
-
02:36
-
01:53
-
01:30
-
00:57
Партнерский контент