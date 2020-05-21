Себальос намерен вернуться в «Реал» после окончания аренды в «Арсенале»
Полузащитник «Реала» Даниель Себальос хочет вернуться в мадридский «Реал» по окончании аренды в «Арсенале».
«Я игрок мадридского „Реала“. Любой футболист в мире хотел бы играть за „Реал“. У меня контракт с клубом на три года, и я счастлив. Это идеальная команда для достижения успеха. Сейчас я чувствую, что готов к любым сложностям, которые могут возникнуть на моём пути», — приводит слова Себальоса Mirror.
Аренда Себальоса в «Арсенале» продлится до 30 июня. В нынешнем сезоне Себальос провёл 24 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи.
«Арсенал», набрав 40 очков в 28 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, которую возглавляет «Ливерпуль» (82).
Игрок «Арсенала» Даниель Себальос сообщил, что сезон АПЛ возобновится 20 июня
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