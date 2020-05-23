Без болельщиков команды Бундеслиги стали побеждать в три раза реже на домашнем поле

Команды чемпионата Германии без зрителей на трибунах стали намного чаще проигрывать и играть вничью на своих стадионах.

«После возобновления Бундеслиги, которое состоялось 16 мая, хозяева выиграли 14,3% матчей (2 из 14). До приостановки сезона они одерживали победу в 43,3% случаев (97 из 224)», — говорится в сообщении OptaJoe в «Твиттере».

Сегодня, 23 мая, состоялось четыре встречи 27-го тура немецкого первенства. Ни один клуб не одержал победу дома. Было зафиксировано три домашних поражения и одна ничья.

Вечером состоится ещё один матч 27-го тура Бундеслиги. Мюнхенская «Бавария», возглавляющая турнирную таблицу, примет «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.