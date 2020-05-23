Александр Кокорин прокатился на «Роллс-Ройсе» по сочинскому тоннелю

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео из машины.

В ролике футболист на высокой скорости едет в «Роллс-Ройсе» по одному из сочинских тоннелей.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Кокорин опубликовал фото на фоне «Роллс-Ройса». Пост прокомментировали форвард «Спартака» Александр Соболев и главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков. Фотографию оценил также аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 4 матчах чемпионата России, на его счету 3 мяча. Зимой Александр перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Его контракт с сине-бело-голубыми действует до лета 2020 года.