Джованни ван Бронкхорст рассказал о желании поработать главным тренером в АПЛ

Экс-игрок «Арсенала» Джованни ван Бронкхорст, ныне возглавляющий клуб китайской Суперлиги «Гуанчжоу Фули», рассказал о своём желании поработать в английской Премьер-лиге на посту главного тренера одного из клубов.

«На данный момент я наслаждаюсь своей работой в Китае. Но, как у игрока и тренера, у меня были и будут собственные амбиции. Для меня Премьер-Лига — номер один в мире, и у меня определенно существует желание поработать там. Я всегда говорил, что моя большая мечта — тренировать команды, за которые я играл.

В прошлом году я провёл пять месяцев на стажировке в «Манчестер Сити», проводя много времени в Манчестере с Хосепом Гвардиолой. Он был очень открытым, рассказывал мне о тренировках, и я мог всё увидеть своими глазами и обсудить с его штабом. В такие моменты видишь, что он особенный тренер. За месяцы в Манчестере я смог увидеть много вещей, которых не видел прежде, что помогут моему развитию», — приводит слова Джованни Mirror.

Ван Бронкхорст начал тренерскую карьеру на посту ассистента наставника молодёжной сборной Нидерландов в 2010 году. Через год специалист перешёл в «Фейеноорд», где также был помощником главного тренера. В 2015-м ван Бронкхорст возглавил «Фейеноорд» и занимал данный пост до перехода в тренерский штаб «Манчестер Сити» в 2019 году. В январе 2020 года о назначении нидерландского специалиста на пост главного тренера объявил китайский «Гуанчжоу Фули».