Жена Малафеева: нас ждёт волна разводов после карантина

Екатерина Малафеева, супруга бывшего вратаря «Зенита», а ныне заместителя спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслава Малафеева, в своём «инстаграме», поделилась мыслями о проблемах в семьях.



«Нас ждёт волна разводов после карантина. Статистика говорит, что более 50 процентов браков распадается… А после самоизоляции процент будет ещё больше, потому что не умеем договориться, выясняем отношения, копим негатив. Как следствие – ссоры, претензии, недовольство в семье…



Почему так? С детства нам внушают, что счастье нужно выстрадать и заслужить, поэтому мы вечно его заслуживаем, а не имеем. Мужчинам наплевать на чувства женщины – и мы жалуемся, что они нас не слышат. В лучшем случае им постоянно что-то от нас нужно, в худшем – живём разными жизнями под одной крышей… Все эти мысли не имеют никакого логического смысла, но сидят глубоко в нашей голове и управляют ей», — написала Екатерина.



Малафеев на протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта, с 2003 по 2012 год играл за сборную России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владеет агентством недвижимости.

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