Срна: «Динамо» образца 2009 года, с Сёминым, было самым сильным после эпохи Лобановского

Бывший игрок донецкого «Шахтёра» Дарио Срна вспомнил о двух матчах с киевским «Динамо» в полуфинале Кубка УЕФА сезона-2008/2009 (1:1, 2:1).
«Я не хотел играть с «Динамо», но Мирча Луческу очень хотел. Это был матч, достойный финала. Если бы я проиграл «Динамо» в полуфинале, то до сегодняшнего дня не мог бы нормально спать. Но Луческу был экспертом по победам над «Динамо». Он очень хотел с ними сыграть. Говорил, что если выиграем у «Динамо», то выиграем Кубок УЕФА.
«Динамо» образца 2009 года, с господином Юрием Сёминым, было самым сильным после эпохи Валерия Лобановского. У них были классные футболисты, классный тренер. Артём Милевский был в атаке. Мы полностью изучали «Динамо» с Луческу.
Ключевую роль нашего успеха сыграл тот факт, что ранее мы уже были рядом, но тогда проиграли «Севилье». У нас был очень опытный тренер, который изучал все мелочи. У «Динамо» была очень сильная команда, но мы прошли её и заслужили играть в финале», — сказал Срна в эфире телепрограммы «Великий футбол».
В финале Кубка УЕФА «Шахтёр» со счётом 2:1 обыграл «Вердер».
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