Рубен Соса: футболисты подписывают 4-летний контракт, а уже через год просят больше денег

Бывший нападающий миланского «Интера» Рубен Соса поделился мнением о ситуации с форвардом чёрно-синих Лаутаро Мартинесом, которого хочет купить каталонская «Барселона».
«Я не знаю, чего хочет Лаутаро. Он молодой парень, который выступает за хорошую команду. Не знаю, о чём думают современные футболисты. Они подписывают с клубом четырёхлетний контракт, а уже через год хотят пересмотреть условия, чтобы получать больше денег. Сейчас игроки много думают о деньгах», — приводит слова Сосы La Cuarta.
Напомним, ранее экс-форвард мадридского «Реала» Иван Саморано выразил мнение, что экономические проблемы помешают «Барселоне» заполучить Мартинеса в ближайшее трансферное окно.
В контракте Лаутаро с «Интером» прописана сумма отступных — € 111 млн. Трансфернам стоимость 22-летнего аргентинца оценивается в € 64 млн.
- 25 мая 2020
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