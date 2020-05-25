Рубен Соса: футболисты подписывают 4-летний контракт, а уже через год просят больше денег

Бывший нападающий миланского «Интера» Рубен Соса поделился мнением о ситуации с форвардом чёрно-синих Лаутаро Мартинесом, которого хочет купить каталонская «Барселона».

«Я не знаю, чего хочет Лаутаро. Он молодой парень, который выступает за хорошую команду. Не знаю, о чём думают современные футболисты. Они подписывают с клубом четырёхлетний контракт, а уже через год хотят пересмотреть условия, чтобы получать больше денег. Сейчас игроки много думают о деньгах», — приводит слова Сосы La Cuarta.

Напомним, ранее экс-форвард мадридского «Реала» Иван Саморано выразил мнение, что экономические проблемы помешают «Барселоне» заполучить Мартинеса в ближайшее трансферное окно.

В контракте Лаутаро с «Интером» прописана сумма отступных — € 111 млн. Трансфернам стоимость 22-летнего аргентинца оценивается в € 64 млн.